Безрассудный концерт в Ницце

Тысячи молодых людей собрались в субботу вечером на набережной в Ницце на концерт популярного диджея The Avener. Он играл со знаменитой Башни Белланда, а внизу веселились зрители, которые, похоже, напрочь забыли о мерах социального дистанцирования. Они пели, танцевали, обнимались, целовались, будто и не было никакой эпидемии и 30 тысяч умерших.
В интернете это безрассудство вызвало широкое осуждение. Однако местные власти заявили, что все инструкции правительства были соблюдены - число посетителей не превышало разрешенных для массовых мероприятий 5 тысяч, постоянно звучали аудионапоминания о необходимости соблюдать как минимум метровую дистанцию между людьми и были расклеены объявления с рекомендациями носить маски. Вот только к этим рекомендациям мало кто прислушался.
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