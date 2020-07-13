Безрассудный концерт в Ницце

Тысячи молодых людей собрались в субботу вечером на набережной в Ницце на концерт популярного диджея The Avener. Он играл со знаменитой Башни Белланда, а внизу веселились зрители, которые, похоже, напрочь забыли о мерах социального дистанцирования. Они пели, танцевали, обнимались, целовались, будто и не было никакой эпидемии и 30 тысяч умерших.

В интернете это безрассудство вызвало широкое осуждение. Однако местные власти заявили, что все инструкции правительства были соблюдены - число посетителей не превышало разрешенных для массовых мероприятий 5 тысяч, постоянно звучали аудионапоминания о необходимости соблюдать как минимум метровую дистанцию между людьми и были расклеены объявления с рекомендациями носить маски. Вот только к этим рекомендациям мало кто прислушался.