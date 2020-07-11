В провинции Фуцзянь объявлен "красный" уровень опасности

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая объявлен "красный", самый высокий, уровень опасности из-за непрекращающихся проливных дождей. В деревне Янчжун за считанные часы выпало свыше 100 мм осадков. Для эвакуации местных жителей сюда направлены 160 спасателей. Ранее почти 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в деревне Поян провинции Цзянси. В четверг здесь прорвало дамбу. Около 500 человек, в том числе, военнослужащие, задействованы в поисково-спасательной операции. В результате стихийного бедствия как минимум 14 человек погибли в провинции Хубэй. В зоне повышенной опасности оказалось население почти двух десятков городов. В общей сложности это около 9 млн человек.
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