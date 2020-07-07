Протест итальянских невест

Итальянская свадебная ассоциация устроила необычный флешмоб с 15 невестами, которые провели акцию протеста против ограничительных мер на свадьбы, введенных властями ввели в связи с пандемией коронавируса.

По данным свадебной ассоциации AIRB, коммерческие убытки компаний, работающих в сфере свадебных церемоний составляют около 80% от объема их бизнеса. "У нас миллионы сотрудников, у нас более 30 тысяч компаний, у нас есть экспортный сектор, который полностью остановился", - сказал Марио Кандитоне, секретарь AIRB.

Большинство супругов в Италии решили отложить свои свадьбы, так как социальное дистанцирование и ограничительные меры запрещают собрания и торжественные церемонии. В Италии свадьбы, как правило, являются поводом собраться по-настоящему всей семьей, поэтому на них зачастую съезжаются сотни людей со всей страны.