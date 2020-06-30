Париж: протесты против принятия закона о биоэтике

В Париже прошла акция протеста против принятия закона о биоэтике. Он даёт право на искусственное оплодотворение одиноким женщинам и лесбийским парам, а также разрешает суррогатное материнство, которое было запрещено на территории республики.

Протестующие были во фригийских колпаках, призванных олицетворять Марианну, символ Франции и респубиканских ценностей. Они считают, что у французского здравоохранения и так уже есть большие проблемы, а когда денег не хватает на лечение людей, их нельзя тратить на искусственное оплодотворение. По мнению противников закона, врачи должны помогать в решении проблемы фертильности у гетеросексуальных пар, а не создавать "искусственного" ребёнка.