Мокрый гей-парад на Тайване

Сотни людей приняли участие в традиционном гей-параде на Тайване: островное государство не стало отменять это мероприятие, несмотря на коронавирусную пандемию. И даже непогода и штормовое предупреждение не поколебали решимость организаторов провести шествие. В этом году у тайваньского прайда появился новый символ — маска в цветах радужного флага ЛГБТ-движения.