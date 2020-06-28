Мокрый гей-парад на Тайване

Сотни людей приняли участие в традиционном гей-параде на Тайване: островное государство не стало отменять это мероприятие, несмотря на коронавирусную пандемию. И даже непогода и штормовое предупреждение не поколебали решимость организаторов провести шествие. В этом году у тайваньского прайда появился новый символ — маска в цветах радужного флага ЛГБТ-движения.
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