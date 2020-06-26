От отсутствия туристов озверели даже обезьяны: тысячи макак терроризируют город Лопбури в Таиланде. Раньше путешественники прикармливали приматов, и те вели себя сравнительно спокойно. Теперь же, без туристов, обезьяны, отвыкшие добывать пищу сами, готовы отбивать продукты у горожан. Местные жители боятся выходить на улицу. Власти решили предпринять массовую кампанию по стерилизации животных.

В зоопарке Сан-Диего всё гораздо спокойнее и милее. Он недавно возобновил работу, и сотрдуникам есть чем привлечь посетителей: это два котёнка дальневосточного леопарда, которые родились в конце апреля. Им ещё даже не придумали имена, но, по словам смотрителей, они уже уверенно бегают, лазают и не слушаются маму.

Французскому зоопарку Боваль тоже есть чем похвалиться: 7 июня там родилась бегемотиха Глория. Её назвали в честь героини мультфильма "Мадагаскар". Сейчас это единственный детёныш бегемота во всей Франции.