От отсутствия туристов озверели даже обезьяны: тысячи макак терроризируют город Лопбури в Таиланде. Раньше путешественники прикармливали приматов, и те вели себя сравнительно спокойно. Теперь же, без туристов, обезьяны, отвыкшие добывать пищу сами, готовы отбивать продукты у горожан. Местные жители боятся выходить на улицу. Власти решили предпринять массовую кампанию по стерилизации животных.
В зоопарке Сан-Диего всё гораздо спокойнее и милее. Он недавно возобновил работу, и сотрдуникам есть чем привлечь посетителей: это два котёнка дальневосточного леопарда, которые родились в конце апреля. Им ещё даже не придумали имена, но, по словам смотрителей, они уже уверенно бегают, лазают и не слушаются маму.
Французскому зоопарку Боваль тоже есть чем похвалиться: 7 июня там родилась бегемотиха Глория. Её назвали в честь героини мультфильма "Мадагаскар". Сейчас это единственный детёныш бегемота во всей Франции.
Другие No Comment
Праздник драконьих лодок в Гонконге
Праздничный салют в Москве продлился четверть часа
Новые рекорды Фредди Нока
Акции протеста против безработицы на юге Туниса
Зоопарк предлагает смотреть на редких котят
В ресторане только роботы!
Растениям на концерт можно без масок
"Выезд" из коронакризиса: в Лондоне построили паб на колёсах
Редкое затмение в день летнего солнцестояния
"Пятилетний Трамп" продаёт маски для сторонников президента США
Протестующие против расизма в США повалили памятник автору национального гимна
Искусство на службе борьбы с дезинформацией
Экоактивисты против лоббирования интересов
Роботы приносят еду
Черепаха, спасшая свой вид от вымирания
Индия - Китай: столкновения на границе
Итальянские медсёстры вышли на манифестацию
Очаг коронавируса на пекинском рынке
Взрыв бензовоза в Тайчжоу
Бельгия: война памятникам