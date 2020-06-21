В день летнего солнцестояния жители Земли могли наблюдать редкое кольцеобразное затмение. Правда, самую интересеную фазу затмения можно было наблюдать только в некоторых регионах планеты и продлилась она всего 38 секунд!

Последний раз кольцеобразное затмение наблюдалось 10 июня 2002 года. В этом году такое затмение совпало с днем летнего солнцестояния, в следующий раз эти астрономические события выпадут на тот же день только в 2039 году.