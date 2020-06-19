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Искусство на службе борьбы с дезинформацией

В столице Демократической Республики Конго с помощью искусства борются с дезинформацией о коранавирусной инфекции. На улицах Киншасы появились фрески на тему пандемии и необходимости соблюдения санитарных правил для защиты своего здоровья и окружающих. В местной Академии искусств говорят, что хотят таким образом показать, как важно проявить единство, чтобы бороться с коронавирусом.

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