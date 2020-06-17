Индия - Китай: столкновения на границе

Антикитайские протесты вспыхнули в среду в различных городах Индии после столкновения в Гималаях между двумя наиболее густонаселенными странами мира, в результате которого погибли 20 индийских солдат.

Это произошло в понедельник в регионе Ладакха. По данным индийских официальных лиц, ни одна из сторон не стреляла. Это первая смертельная конфронтация между Индией и Китаем с 1975 года.

Индийские и китайские военные сражались врукопашную и бросали друг в друга камни. Об этом рассказали индийские чиновники на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены раскрывать информацию.

В Нью-Дели протестующие, пытавшиеся провести акцию протеста у китайского посольства, были быстро задержаны полицией и увезены в автобусах.

Протестующие призвали бойкотировать товары китайского производства, в Лакхнау и Мумбаи многие разбивали телефоны и жгли другую электронику, сделанную в Китае.

Индийское командование сначала заявило о смерти трёх своих солдат, но затем обновила данные, сообщив о 20-ти погибших.

Китай обвинил Индию в "провокационным нападении" на своих военных, не раскрыв информацию о своих потерях.

Организация Объединенных Наций призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность".