Напряженность в Рио-де-Жанейро возросла, после того, как один мужчина опрокинул кресты на пляже Копакабана, символизирующие могилы более 40 тысяч бразильцев, скончавшихся от COVID-19. Они были установлены в знак протеста против того, как бразильское правительство справляется с эпидемией.

Убравший кресты заявил, что это это дело рук левых, которые таким образом "терроризируют население".

Антониу Коста, глава неправительственной организации, проводившей акцию протеста, заявил, что отсутствие компромисса и организованности со стороны президента Жаира Больсонару привело к резкому росту числа случаев заболевания и смертности в стране.

В Бразилии зарегистрировано почти 41 тыс жертв и более 800 тыс подтвержденных случаев заболевания COVID-19, но некоторые города, в том числе Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, начали ослаблять карантин.

Считается, что число инфицированных намного выше, поскольку многие люди не проходили тесты, а исследования показывают, что заболевание может проходить и бессимптомно.

Кресты вновь поставил на место Марсио Антонио ду Насименту. Он сказал, что его 25-летний сын умер от COVID-19.