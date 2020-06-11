Один из самых больших фонтанов в мире и достопримечательность Женевы — фонтан Же-До — действует вновь после карантина. Из-за эпидемии коронавируса он был остановлен 20 марта. В Швейцарии с 27 апреля осуществляется поэтапное смягчение ограничений. С 6 июня, когда начал действовать третий этап, привычный уклад жизни в стране практически полностью восстановился. остается в силе требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введен запрет на проведение общественных мероприятий с числом участников более 300 человек и действуют санитарные ограничения в таких весьма популярных летом местах отдыха, как бассейны и парки развлечений.