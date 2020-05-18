Венеция: гондолы вернулись

Знаменитые гондолы, управляемые лодочниками в сине-белых полосатых рубашках, вновь появились на Большом канале Венеции. За неимением туристов, некоторые из них перевезли лишь редких пассажиров, которые пересекли канал по своим делам. При этом гондольеры были в масках и в перчатках, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в гондолах клейкой лентой.

Гондолы теоретически получили право возобновить свою деятельность, но по-настоящему они смогут работать лишь после того, как в Венеции появятся хотя бы туристы из Европы. Открытие границ для них запланировано на 3 июня.

После двухмесячного карантина, введённого в связи с эпидемией коронавируса, Италия вступила в новую фазу ослабления ограничений: открылись магазины и церкви.