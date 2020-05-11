Власти раздают маски и штрафуют за их отсутствие

С началом выхода из режима карантина во Франции ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте. Предполагается, что те, у кого нет по тем или иным причинам индивидуальных средств защиты, смогут получить их бесплатно. При этом без масок ездить нельзя, — нарушителям грозят крупные штрафы.
Мэрии организовали схемы рассылки многоразовых масок по запросу жителей, а в некоторых городах, в частности, в Париже и Лионе их стали раздавать на крупных пересадочных узлах.
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