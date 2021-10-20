Климатические данные будут играть более значимую роль в более экстремальном мире

МГЭИК предупреждает, что экстремальные погодные явления будут возникать более часто и протекать с большей интенсивностью. Как могут помочь климатические данные?

СМИ назвали это сигналом тревоги, призывающим к действиям в сфере климата. Последний доклад Международной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), опубликованный в прошлом месяце, стал, возможно, наиболее серьезным предупреждением со стороны ученых о воздействии изменений климата на большинство регионов нашей планеты. Этот доклад кажется почти роковым. Шестой оценочный доклад МГЭИК включает отчет Рабочей группы I, посвященный физическим изменением климата. Он вышел после того, как в течение нескольких месяцев экстремальные погодные явления обрушивались на планету во всех ее уголках от Китая до Северной Америки, и когда память о сокрушительных наводнениях в Европе еще была свежей.

«Особенно поражает, что изменения климата разворачиваются во всех частях земного шара», — говорит доктор Робер Вотар (Robert Vautard), ученый-климатолог и директор Института Пьера-Симона Лапласа. «Сейчас мы можем наблюдать полную картину и это придает мне больше уверенности относительно климатических прогнозов, — сказал доктор Вотар, также отметивший, что последний доклад МГЭИК, опубликованный спустя 30 лет после выхода первого подобного доклада, является и самым откровенным. — Он выходит за рамки глобальных прогнозов и дает представление о роли всех основных факторов, которые будут иметь значение в предстоящие десятилетия — от экстремальных погодных явлений до снежного покрова и прибрежных наводнений. Это исчерпывающий документ, который призван принести пользу. Но, самое важное: он гораздо более точен».

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Мнение МГЭИК об экстремальных погодных явлениях

В своих оценках физического состояния МГЭИК впервые посвятил целую главу погоде и экстремальным явлениям в условиях изменяющегося климата, рассмотрев связь между глобальным повышением температуры и вероятностью того, что мы будем сталкиваться с более жесткими погодными условиями и событиями. Новый доклад с большей, чем предыдущие, определенностью предупреждает, что эта вероятность повысилась. Повышение температуры на каждые 0,5°C приведет во многих регионах к заметным изменениям в частоте и интенсивности экстремально жаркой погоды, сильных осадков и засух, тропических циклонов и аномальной жары в море.

Экстремальная жара уже проявляется на большей части земной суши с большей интенсивностью, а морская экстремальная жара случается в два раза чаще по сравнению с уровнем 1980-х годов. За последние четыре десятилетия также наблюдаются более интенсивные осадки, связанные со штормами и смещением маршрутов штормов со средних широт в сторону полюсов в обеих полушариях. Более интенсивные тропические циклоны также стали появляться более часто, а тайфуны на северо-западе Тихого океана формируются севернее, чем ранее.

«В 2012 году отчет об экстремальных явлениях уже был подготовлен, но с тех пор наука шагнула далеко вперед, — говорит доктор Расмус Бенестад (Rasmus Benestad), ученый-климатолог, работающий в Норвежском метеорологическом институте. — Согласно докладу 2021 года, можно с большей уверенностью заключить, что наблюдаемые экстремальные явления связаны с глобальным потеплением и повышением содержания парниковых газов в атмосфере».

В отчете указывается, что прогнозирование будущих событий для мира, который будет теплее на 2°C, можно выполнять с большей уверенностью, чем в случае, если глобальная температура повысится 1,5°C. Эксперты считают, что при повышении температуры на несколько градусов погода будет более влажной, и это приведет к росту числа наводнений во многих регионах Европы, Северной Америки и Тихоокеанского региона. По словам экспертов МГЭИК, в среднем, выпадение осадков увеличится в районе обоих полюсов, на большей части территории Азии, на севере Европы и в Северной Америке, а более серьезные засухи будут наблюдаться с большей частотой в Африке, Южной Америке и на юге Европы.

© Copernicus euronews

Но МГЭИК также предупреждает о более высокой частоте возникновения беспрецедентных, не наблюдавшихся ранее событий. Причем, вероятность их возникновения увеличится, даже если температура вырастет на 1,5°C.

Доктор Франциско Доблас Рейес, возглавляющий отдел наук о земле в Барселонском суперкомпьютерном центре, который также принимал участие в подготовке доклада МГЭИК, говорит, что внимание всего мира было привлечено новыми формулировками, приведенными в докладе. «Люди очень заинтересовались таким словами как "беспрецедентный" в применении к климатическим изменениям, не наблюдавшимся за прошедшие тысячелетия. Предыдущие доклады содержали предупреждения о возникновении событий, которые мы все наблюдаем сейчас, и теперь мы предсказываем, или, по крайней мере, предоставляем информацию о том, что, вероятно, случится в течение ближайших 20 лет и более длительного срока», — говорит доктор Рейес.

Экстремальные события в 2021 г. развернулись в полную мощь

МГЭИК опубликовал свой доклад с предупреждениями о повышении частоты возникновения экстремальных событий на фоне экстремального лета. Даже вне контекста доклада, ученые по всему миру все еще ищут объяснение этим событиям и выясняют, могла ли деятельность человека повлиять на их возникновение. Доктор Доблас Рейес говорит, что особое значение имела экстремальная жара, отмеченная в июле в провинции Британская Колумбия (Канада): «С одной стороны это сильно повлияло на общество и экономику, а с другой стороны жара была беспрецедентной и непредсказуемой. То есть, эти события могут выходить за рамки наших предсказаний и принимать невообразимый характер. Мы столкнулись с температурами выше 50°C, которые даже не фигурировали в моделях».

«События этого лета побили рекорды с большим отрывом», — говорит доктор Вотар. Жара в Британской Колумбии — это явление, которое происходит раз в тысячу лет. «Мы наблюдали явную тенденцию к потеплению, но мы не могли представить такой огромный скачок. Конечно, возможно, что это было случайным событием, но, в то же время, увидеть что-то, что происходит один раз за тысячу лет, — это весьма нетривиально. Наши исследования [помимо описанных в докладе МГЭИК] показывают, что без изменения климата такое явление было бы еще более исключительным и почти совершенно невероятным», — говорит доктор Вотар.

© Getty Images Зона отдыха и марина на озере Мид (США): зимние облака и рекордно низкий уровень воды. Снимок сделан в 2021 г.

Рекорды высоких температур были побиты не только в Канаде. В Сибири они стали фактором самых масштабных лесных пожаров в истории региона. Рекорд температур был установлен и в Европе: в августе на Сицилии столбик термометра поднялся до 48,4°C. «Если обратить внимание на экстремальные явления в масштабах регионов, например, сильные осадки, то сейчас сигналы из разных частей мира: Азии, севера Европы, Северной Америки и других мест видны лучше, чем 10 лет назад», — говорит доктор Вотар. — Мы наблюдаем большее число случаев сильной жары и экстремально высоких температур, а также сокращение числа случаев экстремально низких температур».

Этим летом, на первые полосы попали не только периоды сильной жары, но и другой тип экстремальных явлений. Масштабы речных наводнений стали потрясением для органов власти в Германии, Бельгии и Нидерландах из-за числа погибших и степени разрушений, а сильные дожди вызвали резкие подъемы воды в Лондоне и селевые потоки в Турции. Доктор Бенестад считает, что в Европе наиболее сильные изменения будут связаны с изменениями в системе осадков.

Повышение качества данных об экстремальных событиях

«Спрос на понимание наблюдаемых явлений повышается, — говорит доктор Вотар. — О неблагоприятных событиях мы слышим ежедневно, поэтому очень важно разобраться, вносит ли изменение климата вклад в их возникновение. Здесь в дело вступает наука, рассматривающая данные, модели и факты».

«Качество глобальных климатических моделей улучшились. Кроме того, сейчас мы работаем с новым поколением региональных моделей, которые способны обеспечивать прогнозирование с более высокой точностью, — говорит доктор Вотар. — Также повысилось качество наблюдений. Мы располагаем бóльшим числом наборов данных и больше знаем о том, подходят ли эти наборы для оценки долгосрочных тенденций или нет, поскольку мы не можем напрямую интерпретировать наблюдаемые изменения». Летние наводнения в Европе имели ограниченный ареал, и доктор Вотар считает, что их нужно анализировать более масштабно.

© Getty Images Река Рур недалеко от городов Хаттинген и Бохум (Германия) во время июльских наводнений 2021 г. Река вышла из берегов и ее ширина, обычно составляющая 30–50 м, достигла 2 км.

«Такие события, оказывающие серьезное воздействие, могут происходить чаще, чем мы будем способны к ним адаптироваться, — говорит доктор Рейес. — Нам нужны инструменты, позволяющие получать информацию о непредсказуемых событиях, которые еще не рассматривались. Нам нужны более качественные модели, способные ответить на вопросы, которые общество задает уже сейчас». Однако наши способности отвечать на экстремальные события зависит доступа общества к оценке климатических данных и знаний о том, как их использовать. Климатически службы, которые доктор Рейес определяет как ответвление науки о климате, работающее в гораздо более близком контакте с обществом, играют ключевую роль в сокращении дистанции между учеными и директивными органами, а также между доступными данными и планами по адаптации и смягчению воздействия.

Информация как основа для действий

Понимание экстремальных событий в условиях меняющегося климата — это часть задач, которые решает служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» (C3S). «Климатические данные необходимы для понимания существующих и будущих рисков, связанных как с экстремальными событиями, так и с воздействием изменений климата», — говорит Саманта Берджесс, заместитель директора C3S. «C3S предоставляет те же данные, что легли в основу климатических прогнозов в докладе МГЭИК, поэтому если какой-либо орган власти или компания хочет узнать, как климатические изменения скажутся на них сейчас или в будущем, они могут обращаться к нам напрямую. Кроме того, у нас работает эффективная служба поддержки, готовая помочь отдельным пользователям и обладающая значительным опытом в сфере разработки различных секторальных приложений для понимания связи между будущими климатическими изменениям и здоровьем, энергетикой, страхованием, сельским хозяйством и т. д.», — поясняет доктор Берджесс.

Данные C3S могут быть использованы для оценки характера экстремальных речных наводнений в будущем. Организация разрабатывает примеры услуг, которые смогут помочь в совершенствовании стратегий предупреждения о наводнениях, а также в территориальном планировании и инвестициях в инфраструктуру защиты от наводнений. Эти данные составляют основу каталога погодных явлений с большим воздействием, сведений о повреждениях и ущербе, факторов прогнозирования и моделирования экстремальных осадков, а также моделей, способных помочь органам власти и техническим специалистам в планировании и защите инфраструктуры на случай экстремальных событий. «Чтобы лучше подготовиться к будущим экстремальным событиям, бизнес и общество должны понимать текущие риски и свою уязвимость в случае возникновения различных типов погодных и климатических явлений, — говорит доктор Берджесс. — После того, как у нас будет хорошее понимание существующих рисков, мы сможем предпринять действия по адаптации и смягчению воздействия, нацеленные на повышение устойчивости к будущим экстремальным событиям».

Эксперты согласны с необходимостью дополнительных инвестиций в климатические модели и службы для получения более точных прогнозов по конкретным локациям. «Мы располагаем хорошими результатами в данный момент, но этого недостаточно для получения нужных ответов, особенно тех, что касаются экстремальных событий, — говорит доктор Бенестад, считающий, что наука и политические меры должны быть связаны более тесно. — Если органы власти и ученые будут более тесно общаться, это принесет большую пользу, поскольку первые могут не знать, что мы способны предоставить и как этим правильно пользоваться». Доктор Доблас Рейес также согласен с тем, что ученые должны занимать более заметные позиции: «Они должны быть готовы предоставлять информацию не только о том, что нам известно в сфере климатических исследований, но и том, чего мы не знаем и на что необходимо обращать внимание».