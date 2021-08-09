Климатические данные могут стать ключом к сохранению культурных сокровищ

Обеспечение специалистов по управлению культурным наследием, правительств и общественности достоверной информацией поможет в сохранении нашей истории.

Что общего между островом Пасхи, шотландской столицей Эдинбургом и танзанийским портовым городом Килва-Кисивани? Все они хранят старинные статуи, замки и руины, свидетельствующие о богатом культурном наследии человечества. Тем не менее, будущее этих легендарных мест выглядит неопределенным, поскольку последствия изменения климата представляют угрозу для некоторых из наиболее важных составляющих нашей культуры и истории. Как и три этих места, тысячи рукотворных памятников истории и культуры по всему миру все в большей степени сталкиваются с мощными погодными явлениями, повышением уровня моря или повторяющимися периодами экстремальной жары. Некоторые памятники истории и культуры могут исчезнуть еще до того, как мы их обнаружим. В данный момент ученые, специалисты по управлению культурно-историческим наследием и те, кто отвечает за разработку политик, изучают климатические данные, чтобы понять происходящие изменения и сделать наше прошлое более устойчивым к будущему.

Прямые и скрытые угрозы

«Некоторые последствия изменения климата вызывают особую тревогу», — отмечает д-р Адам Маркэм, заместитель директора программы климата и энергетики Союза неравнодушных ученых. Согласно последним исследованиям, к концу века от крупных наводнений могут пострадать свыше 10% более чем 1200 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а подтопление и эрозия морского берега могут нанести ущерб почти всем объектам ЮНЕСКО, расположенным на берегах Средиземного моря.

«Как экстремальные события, так и медленно развивающиеся явления, связанные с кругооборотом воды, будут оказывать большое влияние на наше культурно-историческое наследие, — говорит проф. Кристина Саббиони, старший научный сотрудник Итальянского института наук об атмосфере и климате (ISAC). — Выщелачивание и эрозия, вызванные осадками, могут воздействовать даже на самые стойкие материалы, в том числе на мрамор. Мы ожидаем увеличение вредного воздействия, вызванного выщелачиванием, в центральной и северной Европе, а также в итальянских Альпах и на севере Испании». В будущем повышение влажности воздуха может также вызвать увеличение кристаллизации морской соли в атмосфере, что, по словам проф. Саббиони, может нанести вред всем материалам и поверхностям. «Мы отметили рост кристаллизации по всей Европе».

Повышение уровня моря — угроза историческому наследию в таких регионах, как Средиземноморье. «В будущем под угрозу попадут такие города, как итальянская Равенна и французский Арль, — говорит д-р Маркэм. — Повышение уровня моря наносит ущерб древнегреческим и древнеримским памятникам на острове Делос в Греции, подмывая их снизу». К концу этого века в Венеции, которая много десятилетий страдает как от повышения уровня моря, так и от проседания грунта, поднятие уровня воды может составить от 11 до 110 см. Существующая в городе система защиты от наводнений «Мозес», состоящая из 78 шлюзовых затворов, может не справиться со своей задачей, если вода поднимется выше 60 см.

По мере повышения температуры океана в северном полушарии вероятно усиление интенсивности ураганов при одновременном увеличении скорости ветров. Кроме того, это может привести к более высоким штормовым нагонам и поднятию уровня моря. Ураганы уже повлияли на объекты культурного наследия. В 2012 году ураган «Сэнди» повредил статую Свободы и остров Эллис. Сумма ущерба составила более 100 млн долларов США. Менее заметные климатические изменения, например, повышение температуры и смена режима осадков также могут отрицательно сказаться на историческом наследии за счет повреждения структуры зданий. В частности, таяние вечной мерзлоты (слоя грунта, всегда находящегося в замерзшем состоянии) в северных регионах может подорвать устойчивость зданий и другой инфраструктуры.

© Getty Images Заброшенный старый деревянный дом на заполярном Шпицбергене (Норвегия).

«Также тревогу вызывают природные пожары, — рассказывает д-р Маркэм. — Число лесных пожаров выросло во многих регионах мира, включая Средиземноморье, Австралию, Северную и Южную Америку. В США сезон лесных пожаров продолжается, возможно, на 5–6 недель дольше, чем 50 лет назад, а сами пожары имеют бóльшую площадь и интенсивность».

Защита еще неоткрытого

Культурно-историческое наследие — это не только здания и статуи. По всей Арктике, которая теплеет в два раза быстрее по сравнению со средними общемировыми показателями, более 180 000 археологических памятников в Гренландии, Лапландии и России могут пострадать от таяния вечной мерзлоты и повышения температуры почвы. «Это усиливает деградацию почвы, — говорит д-р Маркам, — поскольку более активная жизнедеятельность бактерий требует больше органического материала, находящегося под землей. Потеря арктического льда, который, помимо прочего, служит защитой береговой линии от зимних штормов, также вносит вклад в эрозию археологических площадок. Мы теряем археологические памятники, которые мы еще не видели и даже не открыли».

«Между температурой и сохранностью существует прочная взаимосвязь, — говорит д-р Йорген, старший научный сотрудник Национального музея Дании, работавший в Гренландии над анализом воздействия таяния вечной мерзлоты на археологические артефакты. — Температура в Гренландии в данный момент превышает средние исторические значения на 3–5º C. В то же время почвы подвергаются высыханию, а если почва становится более сухой, то это способствует проникновению кислорода в более глубокие слои грунта и, соответственно, — более высокой активности бактерий. Однако в отличие от воздействия береговой эрозии и штормов, влияние разложения под действием микроорганизмов может проявиться лишь через десятилетия».

Климатические данные на защите исторического наследия

«Одной из серьезных проблем в области защиты культурно-исторического наследия является недостаток планов противодействия климатическим изменениям национального масштаба, включающих конкретные меры в отношении наследия, что делает исторические и культурные памятники еще более уязвимыми, — говорит проф. Алессандра Бонацца, научный сотрудник Итальянского института наук об атмосфере и климате (ISAC), работающая над европейскими проектами в сфере изучения ущерба, который изменения климата наносят объектам культурно-исторического наследия.

Чтобы помочь специалистам-практикам в понимании потенциального ущерба, ученые более активно занимаются сбором необходимых климатических данных для специалистов по управлению культурным наследием, директивных и государственных органов. «Спрос на эти данные огромен, — говорит Штайн Вермооте, руководитель департамента вовлечения пользователей службы «Коперник» в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). — С наследием и влиянием на него климатических изменений и состава атмосферы связано большое количество вопросов. В международных масштабах такие организации, как ЮНЕСКО, хотят создать единую справочную систему, включающую типы данных, которыми могли бы пользоваться все, но руководителям, отвечающим за конкретные объекты, могут потребоваться приложения, разработанные специально для той или иной площадки». ECMWF налаживает связи между консультантами на местах и исследовательскими учреждениями, способными помочь в интерпретации климатических данных, которые затем могут быть использованы на практике.

© CAMS Discovair: приложение, разработанное Афинской национальной обсерваторией (NOA), Афинской академией и компанией Evenflow Sprl, основанное на данных Службы мониторинга атмосферы программы «Коперник» (CAMS).

По словам д-ра Вермооте, данные, используемые для другой деятельности, связанной с климатом, могут быть задействованы для работы с культурно-историческим наследием. Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник» (C3S) предоставляет данные за прошлые периоды и прогнозы на будущее относительно подъема уровня моря, риска экстремальных погодных явлений или внезапных наводнений, а также по факторам, влияющим на культурно-историческое и природное наследие менее явным образом, таким как влажность почвы и почвенный покров. В частности, исследования того, как повышение уровня моря и штормы могут повлиять на Дублин, данные C3S можно использовать в целях снижения риска стихийных бедствий для расположенных в этом городе объектов наследия ЮНЕСКО. Потенциально, специалисты по управлению наследием также могут использовать данные Службы мониторинга атмосферы программы «Коперник» (CAMS) о составе атмосферы, осадках и природных пожарах для получения информации, способной содействовать сохранению и защите антропогенной среды и, в частности, для понимания того, как копоть от транспорта или кислотные дожди воздействуют на здания. В Афинах эксперты программы «Коперник» в сотрудничестве с учеными Афинской академии разработали приложение DiscovAir, с помощью которого туристы могут в реальном времени ежедневно отслеживать информацию об аллергенах, содержании озона, УФ-излучении и другие данные. «В конечном итоге это приложение может быть использовано и в других местах, являющихся объектами наследия», — говорит д-р Вермооте.

По словам д-ра Бонацца, разрабатываемая в данный момент онлайновая геоинформационная платформа (GIS) в будущем будет предоставлять прогнозы и о воздействии климата на объекты культурно-исторического наследия. «Мы используем данные спутников, особенно данные, поступающие от спутников C3S и CAMS, для проведения информированной оценки рисков, включая составление карт потенциальных опасностей, а также работаем над созданием инструмента поддержки для принятия решений, который поможет тем, кто принимает решения, ранжировать уязвимость того или иного объекта», — говорит д-р Бонацца.

Широкое распространение климатической информации в сообществе, работающем с объектами культурного и исторического наследия

«Мы не имеем права сначала утратить наши культурные ценности, а затем попытаться исправить ситуацию. Мы должны действовать немедленно, — говорит д-р Эвангелос Герасопулос, директор Греческой группы наблюдения Земли (GEO). — Несколько лет назад крупные природные пожары подобрались близко к древней Олимпии. Это заставило нас осознать, что экстремальные явления могут поставить под угрозу существование памятников античности».

© Getty Images Археологический объект Олимпия в Греции.

Однако мы знаем, что наблюдения за планетой могут оказать реальную помощь. Д-р Герасопулос работает над недавно запущенным проектом Климатической обсерватории городского наследия, целью которого является развитие сотрудничества между научным сообществом, властями и городскими планировщиками для повышения устойчивости городов и их наследия к изменению климата. Важнейшей задачей этого проекта является помощь специалистам по управлению городской средой и объектами наследия в понимании и использовании информации. «Мы можем использовать большой объем данных наблюдений — со спутников, на местах, данные краудсорсинга, но нам необходимо найти общий язык».

На проходящей в этом месяце встрече Комитета всемирного наследия Союз неравнодушных ученых работает над тем, как убедить государственные органы в необходимости стандартизации показателя климатической уязвимости, помогающего специалистам по управлению культурно-историческим наследием проводить быструю оценку рисков, которым подвержены вверенные им объекты. «Этот показатель применяется на природных, культурно-исторических и археологических объектах, а также в городах и сельской местности. Его можно использовать при создании планов по адаптированию», — говорит д-р Маркэм.

Проф. Саббиони считает, что мониторинг объектов наследия необходим для отслеживания воздействия климатических изменений и адаптации: «Исследователям и специалистам по управлению культурным наследием требуются методы более детального мониторинга крупных объектов. Это становится возможным благодаря развитию новых технологий». Одним из примеров являются Помпеи, где недавно образованное государственно-частное партнерство будет использовать ИИ, большие данные, дроны, облачные системы и другие технологии в целях защиты культурного наследия от антропогенных и природных рисков, а также для обеспечения безопасности посетителей.

Хотя эта работа только начинается, защита культурно-исторического наследия от воздействия климатических изменений начинает постепенно занимать более значимое место в международной повестке. На встречах G20 и Европейской комиссии все больше внимания уделяется важности нашего прошлого для будущих перемен. «Мы можем находить ответы в своем культурном наследии, — говорит д-р Лесснер, ученый представитель Института Фраухофера в Германии и председатель рабочей группы ЕС по укреплению устойчивости культурного наследия к изменениям климата. — Из него мы можем узнать, как наши предки адаптировались к изменениям климата, как они строили, чтобы выживать в суровых зимних условиях или в районах, подверженным наводнениям. Если мы не будем работать совместно над спасением этого наследия, мы рискуем потерять нашу историческую память. А если мы потеряем память, мы не сможем продолжать жизнь, мы будем непригодны для будущего. Это большая опасность, связанная с утратой наследия по всему миру. Как же тогда мы сможем управлять своим будущим?»