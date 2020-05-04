Франция: пассажир, знай свое место

Франция готовится к постепенному снятию ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В Париже на вокзале Gare du Nord размещены ограничительные знаки (кружочки), чтобы помочь пассажирам соблюдать правила социального дистанцирования. Первый этап отмены ограничений начнется с 11 мая. Предусмотрены возобновления школьных занятий, изменение в работе общественного транспорта. Во Франции с начала эпидемии от COVID-19 скончались 25 201 человек. Число умерших за минувшие сутки - 306. Госпитализированы 689 человек (на 267 меньше, по сравнению с предыдущим днем).