Франция: пассажир, знай свое место

Франция готовится к постепенному снятию ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В Париже на вокзале Gare du Nord размещены ограничительные знаки (кружочки), чтобы помочь пассажирам соблюдать правила социального дистанцирования. Первый этап отмены ограничений начнется с 11 мая. Предусмотрены возобновления школьных занятий, изменение в работе общественного транспорта. Во Франции с начала эпидемии от COVID-19 скончались 25 201 человек. Число умерших за минувшие сутки - 306. Госпитализированы 689 человек (на 267 меньше, по сравнению с предыдущим днем).
Другие No Comment
Польша: теперь костюм можно и примерить
Снова в школу после карантина
Рабочие возвращаются на завод Ford в Кельне
Добрая лошадь бродит по улицам Франкфурта
Пуэрто-Рико: молитва во время землетрясения
Польша: теперь костюм можно и примерить
Снова в школу после карантина
Рабочие возвращаются на завод Ford в Кельне
Добрая лошадь бродит по улицам Франкфурта
Пуэрто-Рико: молитва во время землетрясения
В Нью-Йорке маски раздают бесплатно
Танцы во время карантина
Перуанцы заражаются на рынках
В Сан-Паулу опасаются роста числа умерших от COVID-19
В Пекине открылся "Запретный город"
"Серенада социального дистанцирования"
В Сеуле отметили день рождения Будды
Пилотаж в небе Нью-Йорка и Филадельфии
Пробежка по крышам в километре от дома
На итальянских курортах туристов не ждут