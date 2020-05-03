В Нью-Йорке маски раздают бесплатно

Мэрия Нью-Йорка начала бесплатную раздачу защитных масок в парках города. Только за эти выходные власти намерены распространить таким образом более 100 тысяч масок.

Жители крупнейшего города США, ставшего главным очагом эпидемии COVID-19, обязаны носить защитные маски во всех общественных местах. Это одна из мер, при помощи которых жители защищаются и защищают окружающих от вируса, передающегося воздушно-капельным путём. Раздача масок в нью-йоркских парках будет продолжаться и в ближайшие недели.