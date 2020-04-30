"Серенада социального дистанцирования"

Певец мариачи исполнил серенаду на день рождения 85-летней жительницы Эль-Пасо в Техасе. «Это мариачи социального дистанцирования», — объяснил исполнитель. Орландо Антонио Хименес говорит, что эти песни для него — как лекарство. С обострением пандемии он решил регулярно приходить к домам пожилых людей, чтобы так поддержать их и поздравить с праздником.
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