"Серенада социального дистанцирования"

Певец мариачи исполнил серенаду на день рождения 85-летней жительницы Эль-Пасо в Техасе. «Это мариачи социального дистанцирования», — объяснил исполнитель. Орландо Антонио Хименес говорит, что эти песни для него — как лекарство. С обострением пандемии он решил регулярно приходить к домам пожилых людей, чтобы так поддержать их и поздравить с праздником.