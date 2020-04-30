В Сеуле отметили день рождения Будды

День рождения Будды в Сеуле отметили молитвами о прекращении пандемии. В храм Чогеса, который называют сердцем корейского Дзен-буддизма, верующие пришли в масках. Им напоминали о необходимости соблюдать дистанцию и меры предосторожности, необходимые для защиты от коронавируса.
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