Пилотаж в небе Нью-Йорка и Филадельфии

12 самолётов американских пилотажных групп Blue Angels и Thunderbirds устроили небольшое показательно выступление в небе Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии. Лётчики таким образом выражают благодарность медикам, которые борются с коронавирусом.

Пилотам это зачлось как квалификационный налёт: хотя к "пилотажникам" предъявляют повышенные требования и для поддержания формы им обычно приходится летать чаще, чем другим военным лётчикам, из-за карантина программы пилотажных групп тоже сильно сократились.

А вот возможности полетать над крупнейшими городами США у них раньше почти не было: это пространство было плотно заполнено гражданскими самолётами.