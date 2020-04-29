Пробежка по крышам в километре от дома

Французский паркурщик Симон Ногейра не прекращает тренировки и на карантине, чтобы не потерять форму. Правила запрещают заниматься спортом дальше километра от дома, но не запрещают лазить по крышам.
Симон подчёркивает важность следования правилам, хотя все парижские крыши в округе он уже изучил. Спортсмен признаётся, что тренировки для него — больше, чем просто поддержание формы: это способ забыть о постоянном страхе перед невидимой угрозой.
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