В ближайшем будущем туристов в приморской Сперлонге итальянского региона Лацио не ждут. Этот курорт пользуется особой популярностью у жителей Рима и Неаполя, а также у отдыхающих из стран Северной Европы. Туризм - главный источник дохода для городка. Но сегодня местные пляжи, рестораны и отели закрыты. Страна по-прежнему на карантине из-за эпидемии коронавируса. К настоящему моменту здесь умерли свыше 27,5 тыс. заболевших.
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