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Южная Каролина: когда у вас в гостях аллигатор

Нежелательного посетителя на заднем дворе своего дома обнаружила семья Лоссадо из Южной Каролины. Гостем оказался аллигатор. Жильцы вызвали спасателей, которым удалось оттащить хищника в расположенный неподалеку водоем. За небольшой промежуток времени аллигатор успел раскидать садовую мебель и повредить хвостом стеклянную дверь.

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