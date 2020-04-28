На парижских улицах зебры и рыбки

Художник-постановщик Александр Занетти поднимает настроение жителям Парижа во время карантина. По вечерам молодой мужчина разъезжает по улицам города на грузовике с открытым кузовом, в котором можно увидеть светящихся животных и рыбок. Разумеется, не настоящих. Занетти - специалист по голограммам. Сидящие по домам люди выглядывают из окон и наслаждаются зрелищем. Во Франции ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют с 17 марта. Страна постепенно начнет выходить из карантина с 11 мая.