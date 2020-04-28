Ливан: военные применили слезоточивый газ при разгоне демонстрантов

Ливанская армия усилила свое присутствие в городе Триполи (в 90 км к северу от Бейрута), где произошли беспорядки. Здесь демонстранты подожгли два банковских офиса, а затем вступили в столкновения с военными. Для разгона толпы солдаты применили слезоточивый газ. Стычки начались после похорон одного из демонстрантов, который скончался в понедельник от полученного ранения.

Новая волна протестов в Ливане вызвана обесцениванием более чем вдвое национальной валюты - ливанского фунта, что повлекло за собой рост цен на базовые продукты питания на 60%. Демонстранты требуют от властей защиты их социальных прав и компенсации за понесенные потери из-за принятых правительством в марте чрезвычайных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Оппозиционные партии призывают к отставке правительства и проведению досрочных парламентских выборов.