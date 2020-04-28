Гимнастика объединяет самоизолировавшихся французов

Гимнастика объединяет. Несмотря на усечение социальных контактов на фоне распространения коронавируса, французский инструктор по фитнесу решил перезнакомить соседей. Каждое утро тренер Исмаил Ишауи из ассоциации Solidaire des chênes выходит на площадку перед домом в коммуне Сюрен в девяти километрах к западу от Парижа и показывает жильцам, желающим подтянуть фигуру, комплекс упражнений. Он говорит, что таким образом пытается помочь людям забыть об изоляции.