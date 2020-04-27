Прощание с "зулусским королем" Нового Орлеана

Новый Орлеан простился с Ларри Артуром Хаммондом, ветерана Зулусского клуба социальной помощи и развлечений, носившего почетный титул "зулусского короля". Он скончался от ковида в возрасте 70 лет.

Зулусский клуб, одна из самых известных общественных организаций чернокожей общины Нового Орлеана. Каждый год во время карнавала она выставляет свою собственную колонну в экзотических одеяниях, марширующую в сопровождении джаз-оркестра.

Из-за карантинных мер на прощальной церемонии могли присутствувать только 10 человек, державшиеся на "социальной" дистанции друг от друга. Но многие другие новоорлеанцы, желавшие проститься с Хаммондом, организовали процессию из автомобилей и грузовиков.