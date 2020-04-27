Богослужение через громкоговоритель

Приходской священник Хоэль Эскаланте из города Сан-Кристобаль в венесуэльском штате Тачира, донёс мессу до прихожан при помощи громкоговорителей. Прихожане не могут присутствовать в храме из-за карантинных правил. Но они смогли услышать богослужение и проповедь, не сходя с крыльца собственного дома.
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