Богослужение через громкоговоритель

Приходской священник Хоэль Эскаланте из города Сан-Кристобаль в венесуэльском штате Тачира, донёс мессу до прихожан при помощи громкоговорителей. Прихожане не могут присутствовать в храме из-за карантинных правил. Но они смогли услышать богослужение и проповедь, не сходя с крыльца собственного дома.