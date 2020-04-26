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В Польше вновь разрешили бракосочетания

Желающие заключить брак в Польше вновь могут это сделать — правда, не снимая масок, не собираясь больше четверых и не устраивая застолий с гостями. Впрочем, настоящей любви пандемия не помеха!

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