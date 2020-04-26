Панамская полиция танцует и поет, чтобы поддержать оказавшиеся в изоляции население. Сотрудники правоохранительных органов - в защитных масках и перчатках - прошлись по улицам столицы в ритме танцы. По словам офицера Фелипе Круза, "этот момент радости и свободы должен укрепить силы" его сограждан, многие из которых вынуждены сегодня тесниться в маленьких квартирах. К настоящему моменту в стране зафиксировано свыше 5,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 159 заболевших.
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