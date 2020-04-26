Истребители ВВС Италии раскрасили небо в цвета национального флага

Истребители ВВС Италии скрасили небо в цвета национального флага. Несмотря на то, что в этом году празднование Дня освобождения от фашизма и нацистской оккупации проходило в условиях карантина, страна не отказалась от этой давней традиции. Обычно за подобными виражами в небе следует военный парад на земле — на римской площади Пьяцца Венеция. Но массовые собрания в стране под запретом. Президент Серджо Маттарелла в полном одиночестве возложил венок к могиле Неизвестного солдата. А итальянцы отмечали национальный праздник по домам, распевая из окон и с балконов домов знаменитую партизанскую песню "Белла, чао!".
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