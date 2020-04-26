Венеция: всё чище вода в лагуне

Флора и фауна венецианской лагуны во время карантина не изменились. но у жителей Города на воде появился шанс их увидеть. Осадок опустился на дно, и 50-60 см, а то и целый метр толщи воды стали прозрачными. и в них теперь можно увидеть рыб и морских животных, ранее скрытых мутной взвесью.
Некоторые рыбы и животные в отсутствие ранее пугавших их моторных лодок и вапоретто стали подходить всё ближе к городу, заплывать в каналы. И венецианцы убедились воочию, что флора и фауна Лагуны намного разнообразнее, чем они могли предполагать.
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