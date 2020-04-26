Лас-Вегас: ставок больше нет

Улицы Лас-Вегаса опустели, казино и рестораны теряют доход. За пособиями по безработице обратились больше 343 000 жителей штата Невада. Потери местных бюджетов от последствий эпидемии и связанного с ней карантина оцениваются более чем в 1 миллиард долларов.