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Лас-Вегас: ставок больше нет

Улицы Лас-Вегаса опустели, казино и рестораны теряют доход. За пособиями по безработице обратились больше 343 000 жителей штата Невада. Потери местных бюджетов от последствий эпидемии и связанного с ней карантина оцениваются более чем в 1 миллиард долларов.

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