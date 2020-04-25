Лаборатория на колесах заработала в индийском штате Гуджарат

В округе Ахмадабаде в центральной части индийского штата Гуджарат заработала лаборатория на колесах. Переезжая из город в город, медики предлагают всем желающим пройти тест на коронавирус прямо на месте. Цель — не только помочь национальной здравоохранительной системе справиться с наплывом пациентов, но и защитить врачей. По словам местных властей, количество заболевших среди работников медучреждений чрезвычайно высоко и продолжает расти. Всего официально в стране зарегистрировано около 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 800 человек умерли.
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