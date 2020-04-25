Бунт в тюрьме Буэнос-Айреса

Сообщения о распространении коронавируса среди аргентинских заключённых спровоцировали бунт в одной из тюрем Буэнос-Айреса. Участники беспорядков жгли бельё, матрасы и заблокировали несколько этажей комплекса. Некоторые из них вышли на крышу. Заключённые требовали освободить сокамерников, которые относятся к повышенной группе риска заражения коронавирусом. «Мы не хотим умирать в тюрьме», — было написано на одном из плакатов.