Экзамен на улице

Карантинные меры — не помеха для проведения квалификационных экзаменов для страховых агентов. Так посчитали в Ассоциации страховщиков Южной Кореи. Там решили провести очередные тестовые испытания на улице. Перед экзаменом площадку продезинфицировали, а у всех участников измерили температуру тела.