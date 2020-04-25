Срочная новость
euronews_icons_loading
Когда коронавирусом надо пугать

Несерьёзное отношение к коронавирусу — одна из наиболее опасных проблем в Индии. Так считают активисты, которые запустили кампанию, призванную обратить внимание сограждан на ужасы пандемии. В ход идут не только рассказы об инфекции. Некоторые участники кампании надевают яркие костюмы, например, бога смерти Ямы, который, встречая на улицах прохожих без масок, символически ударяет их жезлом по голове.

Другие No Comment