Когда коронавирусом надо пугать

Несерьёзное отношение к коронавирусу — одна из наиболее опасных проблем в Индии. Так считают активисты, которые запустили кампанию, призванную обратить внимание сограждан на ужасы пандемии. В ход идут не только рассказы об инфекции. Некоторые участники кампании надевают яркие костюмы, например, бога смерти Ямы, который, встречая на улицах прохожих без масок, символически ударяет их жезлом по голове.