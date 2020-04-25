Когда коронавирусом надо пугать

Несерьёзное отношение к коронавирусу — одна из наиболее опасных проблем в Индии. Так считают активисты, которые запустили кампанию, призванную обратить внимание сограждан на ужасы пандемии. В ход идут не только рассказы об инфекции. Некоторые участники кампании надевают яркие костюмы, например, бога смерти Ямы, который, встречая на улицах прохожих без масок, символически ударяет их жезлом по голове.
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