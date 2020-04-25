Итальянцы поют партизанскую песню "Белла, чао!" у окон

Тысячи людей откликнулись на призыв Национальной ассоциации итальянских партизан ANPI и исполнили знаменитую песню участников движения Сопротивления "Белла, чао!" ("Прощай, красавица!") у своих окон. Так в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса страна отметила День освобождения от фашизма и нацистской оккупации. Массовые собрания на итальянской территории под запретом как минимум до 3 мая. К настоящему моменту умерли свыше 26 тысяч заболевших коронавирусом, всего зафиксировано около 195 тысяч случаев заражения.
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