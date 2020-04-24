Памятники в масках - в Бразилии борются с COVID-19

На минувшей неделе в Бразилии провели акцию в поддержку врачей в борьбе с коронавирусом, во время которой на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат.
После этого в стране был запущен глобальный флешмоб: на памятники стали одевать медицинские маски и перчатки. Уже не столько в знак солидарности с врачами, сколько для того, чтобы показать: эпидемия может коснуться любого и бороться с эпидемией должно все общество.
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