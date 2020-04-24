Мекка опустела из-за пандемии

Для мусульман начался рамадан — священный месяц поста. В этом году из-за пандемии коронавируса он пройдет в условиях новой реальности. В Саудовской Аравии, где находятся две из трех святынь ислама, не функционируют главные мечети — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. Правоверные не смогут совершать там пятикратный намаз и таравих — специальную молитву, которая выполняется только в рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до зари. В обращении к подданным король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что власти были вынуждены пойти на крайние меры во избежание распространения вируса.
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