Кинопоказ во время карантина

Длительная самоизоляция деморализующе влияет на многих людей. В Колумбии власти нашли необычный способ развлечь население во время карантина.
В Боготе стали проводить кинопоказы в жилых кварталах. Любой желающий может выйти на балкон и посмотреть фильм.
Казалось бы, в век интернета эка невидаль, любой и так может скачать любое понравившееся кино. Однако отклики людей исключительно положительные - для многих это возможность увидеть, пусть и на расстоянии, своих соседей, а также почувтствовать себя в социуме... даже во время изоляции.
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