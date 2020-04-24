Кинопоказ во время карантина

Длительная самоизоляция деморализующе влияет на многих людей. В Колумбии власти нашли необычный способ развлечь население во время карантина.

В Боготе стали проводить кинопоказы в жилых кварталах. Любой желающий может выйти на балкон и посмотреть фильм.

Казалось бы, в век интернета эка невидаль, любой и так может скачать любое понравившееся кино. Однако отклики людей исключительно положительные - для многих это возможность увидеть, пусть и на расстоянии, своих соседей, а также почувтствовать себя в социуме... даже во время изоляции.