Сторонники Греты Тунберг проводят безлюдные манифестации

Студенческое движение "Пятницы во имя будущего" продолжает регулярные манифестации в защиту природы даже в условиях эпидемии: пока карантин не позволяет им бороться с изменениями климата плечом к плечу, активисты раскладывают тысячи плакатов и лозунгов прямо на улицах правительственного квартала Берлина.
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