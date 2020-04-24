Сторонники Греты Тунберг проводят безлюдные манифестации

Студенческое движение "Пятницы во имя будущего" продолжает регулярные манифестации в защиту природы даже в условиях эпидемии: пока карантин не позволяет им бороться с изменениями климата плечом к плечу, активисты раскладывают тысячи плакатов и лозунгов прямо на улицах правительственного квартала Берлина.