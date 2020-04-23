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Торнадо в Оклахоме

В американском штате Оклахома по меньшей мере один человек стал жертвой торнадо. В среду стихия нанесла значительный ущерб городку Мадилл, повредив жилые дома и промышленные здания.

Погибший — рабочий одного из таких заводов. Торнадо обрушился на предприятие, когда сотрудники расходились по домам после смены. Тело погибшего нашли в полукилометре от проходной.

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