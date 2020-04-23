Жираф тоже благодарит медиков: на домике животного в лондонском зоопарке установили большие буквы NHS ("Национальная служба здравоохранения") в обрамлении сердечек. Работники зоопарка заметили, что медики скорой помощи в краткие перерывы приходят туда, чтобы перекусить и посмотреть на животных сквозь ограду закрытого парка. Вечером, когда британцы (и жители других стран Европы) аплодисментами благодарят врачей, знак на доме жирафа будет подсвечен огнями.