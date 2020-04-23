В Мумбай прилетело рекордное количество фламинго

В индийский Мумбай в этом сезоне прилетело рекордное количество фламинго: на набережных поселилось более 100 тысяч особей. В мегаполисе этих птиц видят часто, но на фоне коронавируса и карантина их число значительно возросло.
Некоторые горожане даже заявляют, что ради такого великолепного зрелища карантин стоило бы повторять каждый год.
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