В Мумбай прилетело рекордное количество фламинго

В индийский Мумбай в этом сезоне прилетело рекордное количество фламинго: на набережных поселилось более 100 тысяч особей. В мегаполисе этих птиц видят часто, но на фоне коронавируса и карантина их число значительно возросло.

Некоторые горожане даже заявляют, что ради такого великолепного зрелища карантин стоило бы повторять каждый год.