Редкие дюгони приблизились к побережью

У побережья Таиланда возле острова Либонг замечено стадо дюгоней. Эти редкие морские млекопитающие находятся под угрозой исчезновения. Около 30 особей дрейфуют в водах Андаманского моря, уникальный момент удалось заснять на беспилотник. Специалисты говорят, что в обычное время дюгони прячутся от людей и быстромоторных лодок, но из-за пандемии короновируса туристическая активность практически прекратилась. Дюгони — близкие родственники стеллеровой коровы, истребленной несколько веков назад.