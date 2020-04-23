"Танец карантина" Лукаса Элзьера

Чтобы занять детей своего брата в долгие дни самоизоляции, 35-летний музыкант Лукас Элзьер из французского города Ренна придумал "танец карантина", который пришёлся по душе и взрослым.

Лукас - певец и композитор, он выступает с группой "Могикан". А его брат Уго живёт в Монпелье с двумя детьми, которым два года и шесть месяцев. Для них и написал песню дядя Лукас, а потом подобрал к ней хореографию и пригласил друзей и семью станцевать и записать себя на видео. Он быстро получил множество записей, и сам был удивлён тому, с каким энтузиазмом откликнулись на его затею.

Другой брат, журналист и виедоредактор, живущий в Марселе, помог ему смонтировать финальный видеоролик. Он был размещён в интернете 16 апреля и уже просмотрен более чем 30 тысяч раз на YouTube и более чем 19 тысяч раз в Facebook.