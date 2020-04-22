Супергерои просят не выходить на улицу

На улицах индонезийского города Макасар, столицы провинции Южное Сулавеси, появились супергерои. Активисты в костюмах супергероев просят местных жителей оставаться дома и соблюдать правила социальным дистанцирования. Общее число инфицированных составляет 7 418, но эксперты предполагают, что заразившихся коронавирусом в стране может быть намного больше, поскольку уровень исследований в республике остается одним из самых низких в мире — на миллион человек проводится только 99 тестов.
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