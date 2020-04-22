Примета времени: теперь и матрёшка в маске

Пандемия коронавируса изменила образ русской матрёшки. Теперь она в защитной маске. Потомственная художница из Семёнова Тамара Корьёва решила изменить традиционную модель и вместо румяных щечек нарисовать маску. Мастер сделала первый образец и разместила снимок в социальных сетях. Интерес к матрёшке проявили даже в Японии. Там нашлись желающие купить русскую деревянную куклу. На изготовление одной матрёшки у художницы уходит около семи дней.