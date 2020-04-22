Пожар в крупнейшем национальном парке Польши

Крупный лесной пожар охватил Бебжаньский национальный парк, самый большой в Польше. По данным министерства окружающей среды, огонь охватил не менее шести гектаров и угрожает нескольким деревням. В тушении участвуют 150 пожарных при поддержке самолётов, вертолётов и беспилотников.

Бедствие уже названо крупнейшим за всю историю парка, получившего охраняемый статус в 1993 году.